Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 17-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall

Bad Driburg (ots)

Am Montag, 22. August, kam es auf der B 64 in Höhe Bad Driburg-Herste zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Um 12.30 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die B64 aus Paderborn kommend in Richtung Höxter. Der Führer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger fuhr in Gegenrichtung und beabsichtigte an der Einmündung "Herste-Industriegebiet" nach links auf die K19 abzubiegen.

Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der 17-jährigen Kradfahrerin. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter bestellt, außerdem wurde ein VU-Aufnahmeteam aus Dortmund angefordert. Die Unfallstelle auf der B 64 wurde für die Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr weiträumig umgeleitet. /nig

