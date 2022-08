Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten auf der B 64

Höxter (ots)

Eine 19jährige Pkw-Fahrerin kam am Samstag Vormittag auf der B 64, kurz hinter dem Bahnübergang Taubenborn, in Fahrtrichtung Höxter ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß ihr Pkw mit einem Transporter zusammen. Die 19jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung des Rettungsdienstes an der Unfallstelle ins Krankenhaus Höxter eingeliefert. Sie konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Unfallursache dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn gewesen sein. Die B 64 war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt.

