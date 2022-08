Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbefugtes Baggerfahren

Höxter (ots)

Am Freitagabend, 19.08.2022, wurden der Polizei Höxter mehrere Jugendliche auf einer Baustelle an der Grundschule im Rohrweg in Höxter gemeldet. Zudem sollte einer der Jugendlichen auf dem Gelände mit einem Bagger gefahren sein. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten tatsächlich sechs Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren auf dem Schulhof antreffen. Einer der Jugendlichen räumte die Baggerfahrt ein. Er hatte an dem unverschlossenen Bagger festgestellt, dass auch der Schlüssel im Zündschloss steckte. Er startete den Bagger und fuhr eine Runde auf dem Schulhof. Anschließend stellte er den Bagger wieder ab. Ob Schäden am Baugerät entstanden sind wird sich erst am Montag feststellen lassen. Die Polizeibeamten stellten den Baggerschlüssel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Zudem sprachen sie den Jugendlichen einen Platzverweis aus.

