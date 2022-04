Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Stallgebäude in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in ein Stallgebäude in der Krumlander Straße in Großenkneten eingebrochen und haben hochwertige Werkzeuge und Elektrogeräte entwendet.

Dazu verschafften sie sich in der Zeit von Samstag, 23. April 2022, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 24. April 2022, 08:30 Uhr, Zutritt zu den Gebäuden der Hühnerställe und nahmen gezielt die hochwertigen Gerätschaften an sich. Für den Abttransport des Diebesguts wird vermutlich ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Krumlander Straße bemerkt hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell