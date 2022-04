POL-DEL: Polizei Delmenhorst/Stadtgebiet: Trunkenheit im Verkehr; zwei Unfälle mit leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Ahlhorn: Brand eines Hochsitzes Am Freitag, 22.04.2022, um 17:05 Uhr, wurde in Ahlhorn ein brennender Hochsitz an einem Waldstück in der Nähe der Straße "Am Lemsen" festgestellt. Die freiwillige Feuerwehr Ahlhorn konnte den Brand löschen, ohne dass sich dieser weiter ausbreitete. Die ...

