Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Brand eines Hochsitzes; Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; u.a.

Delmenhorst (ots)

Ahlhorn: Brand eines Hochsitzes

Am Freitag, 22.04.2022, um 17:05 Uhr, wurde in Ahlhorn ein brennender Hochsitz an einem Waldstück in der Nähe der Straße "Am Lemsen" festgestellt. Die freiwillige Feuerwehr Ahlhorn konnte den Brand löschen, ohne dass sich dieser weiter ausbreitete. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Schaden wird auf 1.000,- EUR geschätzt. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat meldet sich bitte bei der Polizei Ahlhorn unter der Rufnummer 04435-973850.

Ahlhorn: Küchenbrand

Am Freitag, 22.04.2022, um 23:52 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr Ahlhorn zu einem Küchenbrand in Ahlhorn in der Kahtarinenstraße entsandt. Der Bewohner einer Wohnung hatte den Brand in seiner Küche entdeckt, die Feuerwehr alarmiert und unverletzt seine Wohnung verlassen. Vor Ort kann ein Schmorbrand im Bereich des Herdes festgestellt werden und abgelöscht werden. Im Anschluss wurde die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet. Am Inventar entsteht geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Ahlhorn: Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 23.04.2022, um 00:05 Uhr, wird in Ahlhorn im Fasanenweg ein Rollerfahrer kontrolliert. Bei dem 17jährigen Rollerfahrer aus der Gemeinde Großenkneten wird durch die eingesetzten Beamten eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt, so dass dieser einer Blutprobe unterzogen wurde und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Wildeshausen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 23.04.2022, um 02:38 Uhr, wird die Polizei zu einem Unfall in der Kleinen Straße in Wildeshausen gerufen. Vor Ort wird festgestellt, dass eine 30jährige Fahrerin eines Hyundai aus der Gemeinde Dötlingen beim Ausparken einen VW Golf beschädigt hat. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bei der Dötlingerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille festgestellt. Es folgt eine Blutprobe und die Beschlagnahe des Führerscheines. Der Gesamtschaden wird auf 1.000,- EUR geschätzt.

Dötlingen: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 23.04.2022, um 02:45 Uhr, werden der Polizei Beschädigungen an einer Verkehrsinsel im Bereich der Einmündung der Uhlhorner Straße auf die B 213 in der Gemeinde Dötlingen gemeldet. Ein Verursacher ist nicht mehr vor Ort. Von der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallflüchtige die B 213 in Richtung Wildeshausen befuhr und nach rechts in die Uhlhorner Straße abgebogen ist. Hierbei gerät er auf den dortigen Fahrbahnteiler und beschädigt ein dortiges Verkehrsschild. Vor Ort werden Fahrzeugteile und ein Kennzeichen aufgefunden, die auf den Verursacher schließen lassen. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell