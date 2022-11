POL-PPRP: Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin kollidieren

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (08.11.2022), gegen 18:30 Uhr, geriet ein 21-jähriger Ludwigshafener in der Schulstraße aus bisher ungeklärten Gründen in Streit mit einem Mann. Der bisher unbekannte Täter griff den Geschädigten daraufhin mit einem Messer an und verletzte ihm am Arm. Nachdem sich der 21-Jährige in Sicherheit gebracht hatte, informierte er die Polizei. Den Angreifer beschrieb er als circa 25 ...

