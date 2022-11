Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 21-Jähriger mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (08.11.2022), gegen 18:30 Uhr, geriet ein 21-jähriger Ludwigshafener in der Schulstraße aus bisher ungeklärten Gründen in Streit mit einem Mann. Der bisher unbekannte Täter griff den Geschädigten daraufhin mit einem Messer an und verletzte ihm am Arm. Nachdem sich der 21-Jährige in Sicherheit gebracht hatte, informierte er die Polizei. Den Angreifer beschrieb er als circa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, bärtig und schwarz bekleidet. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte die beschriebene Person nicht mehr festgestellt werden.

Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

