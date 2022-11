Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Schlangenlinien entgegen der Einbahnstraße...

Ludwigshafen (ots)

... war am frühen Dienstagabend (08.11.2022) eine 46-jährige Autofahrerin in der Hemshofstraße unterwegs. Dies wurde durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet, welcher daraufhin die Polizei informierte. Anhand des übermittelten Kennzeichens konnte der Halter des Fahrzeugs erreicht werden. Dieser gab an, dass seine Lebensgefährtin aktuell mit dem Auto unterwegs sei. Die Frau konnte telefonisch erreicht werden und gab an, alkoholisiert und orientierungslos zu sein. Nachdem sie dazu bewegt werden konnte, ihr Fahrzeug abzustellen, wurde sie durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Frau war derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Sie wurde daraufhin in die Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell