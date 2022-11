POL-PPRP: Ergebnisse des Licht-Test-Tages 2022

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (07.11.2022), gegen 09:00 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in der Schillerschule aus. Zuvor war der Brandmeldealarm in dem Gebäude betätigt worden. Auslöser war ein brennender Mülleimer in einer der Toiletten des Schulgebäudes. Dieser war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch eine Lehrkraft gelöscht worden. Es entstand ein Sachschaden in ...

