POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - unbekannte Frau schreitet ein

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer touchierte am Montag (07.11.2022, 11.10 Uhr) beim Vorbeifahren einen 54-Jährigen, der mit seinem Hund in der Saarlandstraße unterwegs war. Zwischen den beiden Männern entstand ein Streit. Hierbei nahm der Unbekannte sein Fahrrad und schlug mit diesem auf den 54-Jährigen ein. Als der Unbekannte noch versuchte mit einem Metall-Fahrradschloss auf sein Gegenüber einzuschlagen, schritt eine unbekannte Zeugin ein und hielt den Fahrradfahrer davon ab. Der 54-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der Fahrradfahrer flüchtete anschließend. Er war circa 40 Jahre alt und war dunkel gekleidet. Das Fahrrad war schwarz mit orangenen Akzenten. Die Polizei sucht auch die unbekannte Zeugin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

