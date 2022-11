Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Ludwigshafen - Lichtenbergerstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einer 87-jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin erlitt hierbei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und sind aktuell noch nicht beendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell