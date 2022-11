POL-PPRP: Eskalierende Nachbarschaftsstreitigkeiten

Ludwigshafen - Innenstadt (ots) - Am Samstagmittag wurde eine 39-jährige Frau in der Ludwigshafener Innenstadt Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte ihre Handtasche beim Einkaufen unbeobachtet an ihrem Kinderwagen zurückgelassen, als ihre Geldbörse daraus entwendet wurde. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte die Täterin durch die eingesetzten Beamten in der Nähe des Tatorts festgestellt werden. Die 23-jährige ...

