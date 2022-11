Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach Diebstahl einer Geldbörse

Ludwigshafen - Innenstadt (ots)

Am Samstagmittag wurde eine 39-jährige Frau in der Ludwigshafener Innenstadt Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte ihre Handtasche beim Einkaufen unbeobachtet an ihrem Kinderwagen zurückgelassen, als ihre Geldbörse daraus entwendet wurde. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte die Täterin durch die eingesetzten Beamten in der Nähe des Tatorts festgestellt werden. Die 23-jährige Beschuldigte gab die Tat zu und führte die Einsatzkräfte zu einer Mülltonne, in der sie die Beute bereits entsorgt hatte. Die Geschädigte erhielt ihr Eigentum zurück. Gegen die 23-Jährige wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zum Thema Diebstahl rät die Polizei:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell