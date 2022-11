Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Ruchheim

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

In der Nacht zum 05.11.2022 drangen unbekannte Täter in mindestens neun Gartenparzellen in Ludwigshafen-Ruchheim am Kreuzgraben ein.

Entwendet wurden u.a. Kabel von Kabeltrommeln, Werkzeuge, ein Kaffeevollautomat und Lebensmittel. Das Diebesgut wurde mittels Schubkarren, vermutlich zu einem Transportfahrzeug, geschoben. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von mindestens 5.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Transportfahrzeugen, nimmt die Polizeiwache in Oggersheim unter T: 0621 963-2403 oder unter pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell