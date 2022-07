Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte Motorradfahrer

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern (61 und 63 Jahre) hat sich am Samstag (9. Juli) gegen 11:45 Uhr in Höhe der Einmündung L697 / K 17 ereignet. Hier befuhr eine Motorradgruppe die Straße. Der 61-Jährige fuhr dabei hinter einer 63-Jährigen her. Die Gruppe beabsichtigte von der K17, nach rechts auf die L697 einzufahren. Dafür bremste die 63-Jährige ihr Motorrad ab, der hinter ihr fahrende 61-Jährige reagierte zu spät und die Motorräder kollidierten. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Der 61-Jährige wurde vor Ort ärztlich versorgt, die 63-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Motorräder entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell