Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (03.11.2022) gegen 14:00 Uhr erhielt eine 86-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Amtsgerichts in Stuttgart, welcher angab ein Verfahren gegen deren Sohn zu führen. Die 86-Jährige äußerte, keinen Sohn zu haben, woraufhin der unbekannte Anrufer auf Schwiegersohn korrigierte. Als die Frau auch verneinte einen Schwiegersohn zu haben, legte der Anrufer auf. Bei dem genannten Anruf könnte es sich um eine Betrugsmasche handeln. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf. - Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. - Fragen Sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Weitere wertvolle Tipps, wie Sie sich vor Betrug oder anderen Straftaten schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

