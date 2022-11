Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt endet mit zerstörtem Smartphone

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (04.11.2022) gegen 00:20 Uhr sollte ein Autofahrer durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle auf der Rheinfeldstraße unterzogen werden. Bei Erblicken der Anhaltesignale bremste der Fahrer sein Fahrzeug abrupt ab, der Beifahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß. Die drei weiteren Insassen blieben beim Fahrzeug. Der 21-Jährige, welcher auf dem Fahrersitz saß, gab gegenüber den Beamten an, dass sein Beifahrer gefahren sei. Alle drei Insassen bestritten, diesen namentlich zu kennen. Da der 21-Jährige jedoch während des Gespräches das Fahrzeug mit seinem Funkschlüssel verriegelte und das Fahrzeug auf seine Mutter zugelassen war, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hierbei auch um den Fahrer handelte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,9 Promille. Ebenso ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb der junge Mann zur Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In der Dienststelle wurde der 21-Jährige so sauer, dass er sein Smartphone auf einen Bürotisch schmiss und dieses dadurch zerstörte. Nach Beendigung der Maßnahme wurde er durch seinen Vater abgeholt.

Warum der Beifahrer vor der Polizeikontrolle geflüchtet ist, konnte nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell