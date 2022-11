Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Fußgänger bei Unfall schwerverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.11.2022) gegen 15:00 Uhr kam es an der Sternstraße, Kreuzung Saarbrücker Straße zu einem Unfall mit zwei verletzten Fußgängern. Ein 84 Jahre alter Autofahrer befuhr die Saarbrücker Straße und wollte nach links in die Sternstraße abbiegen. Dabei übersah er die dortige grüne Fußgängerampel, sowie eine 90-jährige Fußgängerin und einen 91-jährigen Fußgänger, sodass es zum Unfall kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fußgänger schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund erheblicher Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 84-Jährigen, wurde dessen Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell