Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 02.11.2022, zwischen 16:30 Uhr - 21:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Harthausen an der Ecke Alber-Schweitzer-Straße, Franz-Hartard-Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kann jemand Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

