Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit gestürzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen, 02.11.2022 gegen 07:45 Uhr kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Ahornstraße/Leinigerstraße zu einem Unfall zwischen einer 50-jährigen Autofahrerin und einer 42-jährigen Fahrradfahrerin. Die 50-Jährige befuhr die Leininger Straße und wollte an der genannten Kreuzung abbiegen und übersah eine aus dem Friesenheimer Weg kommende Fahrradfahrerin, sodass es zum Unfall kam. Die Fahrradfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

