POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verdächtiger stiehlt Geld und wird festgenommen, bei Durchsuchung machen die Beamten einen weiteren Fund

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Montagabend gegen 18 Uhr entwendete ein 26-jähriger Tatverdächtiger einem 35-jährigen Mann, welcher gerade am Geldautomaten in der Schwetzinger Straße Geld abhob, 75 Euro und flüchtete im Anschluss. Der Bestohlene sowie ein weiterer aufmerksamer Zeuge nahmen die sofortige Verfolgung des Mannes auf und konnten diesen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten. Diese konnten bei der Durchsuchung des 25-jährigen Täters außerdem noch eine kleine Menge Marihuana auffinden. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

