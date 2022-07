PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorroller in Oberursel gestohlen/stehengelassen +++ Alkoholisierter Radfahrer stürzt in Oberursel +++ Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden in Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Diebstahl von Motorroller

Tatort: Oberursel, Neuhausstraße Tatzeit: Samstag, 23.07.2022, 00:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen vor dem Haus abgestellten blauen Motorroller. Hierzu wurde gewaltsam die Lenkersperre überwunden und das Gefährt wurde weggeschoben. Das Zweirad konnte wenige hundert Meter vom Tatort entfernt aufgefunden werden. Der Dieb bekam den Roller aufgrund einer fehlenden Batterie nicht zum Laufen. Am Fahrzeug der Marke Peugeot entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/62400.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer Unfallort: Oberursel, Kleine Schmieh Unfallzeit: Samstag, 23.07.2022, 03:40 Uhr

Ein 19-jähriger Mann aus Oberursel befuhr mit seinem BMX-Rad die abschüssige Straße und fuhr gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy. Der Fahrradfahrer verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ursächlich für den Unfall dürfte vermutlich der Alkoholkonsum gewesen sein. Dem Radler wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am geparkten Pkw entstand außerdem Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Königstein, Limburger Straße (B8) / Im Fasanengarten Unfallzeit: Freitag, 22.07.2022, 10:45 Uhr

Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der B8 in Fahrtrichtung Glashütten. Kurz vor dem Ortsausgang Königstein an der Einmündung Im Fasanengarten musste er verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 56-jährige Peugeot-Fahrerin zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Mercedes auf. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, weswegen beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin wurde zudem leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca. 12.000 Euro

