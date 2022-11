Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Mülleimer löst Großeinsatz aus

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (07.11.2022), gegen 09:00 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in der Schillerschule aus. Zuvor war der Brandmeldealarm in dem Gebäude betätigt worden. Auslöser war ein brennender Mülleimer in einer der Toiletten des Schulgebäudes. Dieser war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch eine Lehrkraft gelöscht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell