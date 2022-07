POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop/ Herten/ Haltern am See/ Waltrop: Polizeipräsidentin Zurhausen ehrt vorbildliches Verhalten

Recklinghausen (ots) - Radfahrer, die während der Fahrt das Handy benutzen oder auf der falschen Radwegseite unterwegs sind. Beides ist nicht nur verboten, es ist auch gefährlich. Die Polizei will das Unfallrisiko und die Unfallzahlen senken und wird deshalb in den nächsten Tagen ein besonderes Auge auf die "Radfahrsicherheit" haben. In Haltern am See und Datteln ...

mehr