POL-PPRP: Einbruchserie am Wochenende

Ludwigshafen (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in Gartenanlagen, Garagen und ein Vereinsheim kam es am vergangenen Wochenende in Ludwigshafen-Friesenheim.

In der Weiherstraße brachen bisher unbekannte Täter mehrere Garagen auf dem Gelände des dortigen Tennisclubs auf und entwendeten Werkzeuge.

In der Teichgasse, auf dem Gelände des Hundesportvereins, wurden ebenfalls Werkzeuge und mehrere hundert Meter Kabel gestohlen.

Weiterhin wurden mehrere, in unmittelbarer Entfernung zum Hundesportverein befindliche Kleingärten angegangen und die dort teilweise vorhandenen Gartenhäuser aufgebrochen. Auch hier fehlten Kabel und Werkzeuge.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

