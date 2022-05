POL-HSK: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen und Fahrzeuge - Drogen aufgefunden und vier Personen festgenommen

Arnsberg/Meschede (ots) - Im Müscheder Weg wurde am Samstagmorgen zwischen 00.15 Uhr und 01.20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. In der Grüterstraße wurde zwischen dem 15. Mai und dem 20. Mai versucht in einen Kellerraum einzubrechen. Es wurde ein Fenster beschädigt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Auf'm Brinke wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Betrieb ...

