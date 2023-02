Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Anhänger auf Fahrbahn verursacht zwei Verkehrsunfälle.

Lippe (ots)

Am Montagabend (06.02.2023) um 21:24 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer versuchte mit seinem Chrysler samt Anhänger rückwärts von der Straße in eine Grundstückseinfahrt zu fahren und stand schließlich quer auf der Fahrbahn. Ein 38-jähriger Seat-Fahrer aus Detmold konnte dem Anhänger noch ausweichen und landete mit seinem Auto im Graben. Im Anschluss erkannte ein 66-jähriger Detmolder, der mit seinem Daimler Chrysler unterwegs war, den Anhänger jedoch nicht mehr rechtzeitig, so dass er mit diesem kollidierte und dabei verletzt wurde. Da der 25-Jährige versucht hatte den nachfolgenden Autofahrer vor dem Verkehrshindernis zu warnen, wurde auch er durch den herumschleudernden Anhänger verletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Feuerwehr die Unfallstelle abstreuen. Im Nachgang wurde dieser Bereich mittels Verkehrszeichen auf 30 km/h reduziert. Der Wagen des 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

