Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Betrüger mit Schockanrufen aktiv.

Lippe (ots)

Montagvormittag (06.02.2023) erhielten in Bad Salzuflen ältere Menschen wieder verstärkt Schockanrufe mit betrügerischen Absichten. In mindestens acht Fällen, in denen Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, riefen die Betrüger bei ihren potentiellen Opfern an. Glücklicherweise wurde die Betrugsmasche von den meisten Senioren recht schnell erkannt, so dass die Gespräche umgehend beendet wurden. Es kam in keinem der Fälle zu einem Vermögensschaden.

Die Polizei warnt:

Senden Sie niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Wenn sich Angehörige bei Ihnen telefonisch melden und Sie um Unterstützung in Form von Wertsachen oder Geld bitten, so legen Sie bitte zunächst den Telefonhörer auf. Rufen Sie Ihre Liebsten anschließend unter den Ihnen bekannten Telefonnummern zurück. Überprüfen Sie immer, ob die Kontaktaufnahme zu Ihnen über eine vertrauenswürdige Quelle erfolgt ist. Kinder und Enkel älterer Menschen sollten ihre Angehörigen diesbezüglich sensibilisieren. Betonen Sie besonders, dass es nicht unhöflich ist, in solchen Gesprächssituationen den Telefonhörer aufzulegen und das Telefonat zu beenden. Versuchen Sie die Identität der Person zu bestätigen, welche Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat, indem Sie nach Alter, Namen und sonstigen Informationen fragen, damit Sie sicher sein können, um wen es sich handelt. Wenn Sie vermuten, dass jemand Sie unter falscher Identität kontaktiert hat, rufen Sie selbst die 110 an!

