Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jähriger mit Messer bedroht

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung ist es am heutigen Morgen (20.01.2023) in einem Warteraum am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Ein 22-Jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 32 Jahre alter Mann gerieten am heutigen Freitag gegen 06:50 Uhr offenbar in eine verbale Auseinandersetzung im Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofes nahe des Bahnsteigs 1. Im Rahmen dieser Streitigkeit soll der 22 Jahre alte Mann zunehmend aggressiv geworden sein und sein Gegenüber mehrfach verbal bedroht haben. Zudem attackierte der Beschuldigte den Geschädigten wohl auch körperlich und zog schließlich offenbar ein Messer aus seiner Jackentasche, mit welchem er den 32-Jährigen jedoch nicht verletzte. Anschließend soll der mit knapp 2,5 Promille alkoholisierte Beschuldigte das Messer in eine Ecke des Warteraumes geworfen haben und geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 22-Jährigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später antreffen und vorläufig festnehmen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell