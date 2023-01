BPOLI S: Mann mit Axt in S-Bahn unterwegs

Stuttgart (ots) - Ein bisher unbekannter Täter bedrohte gestern Nachmittag (16.01.2023) in der S-Bahnlinie 2 in Richtung Stuttgart einen 10- und einen 11-jährigen Jungen mit einem Messer. Laut aktuellen Erkenntnissen sollen die Kinder gegen 16:50 Uhr in Schorndorf-Weiler lachend in die S-Bahn gestiegen sein, was ein sich in der S-Bahn befindlicher Mann offenbar auf sich bezog. Hier zog der bisher unbekannte Täter ...

