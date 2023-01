BPOLI S: Rasierklinge auf Sitzpolster platziert

Stuttgart (ots) - Eine Streife der Bundespolizei konnte am heutigen Donnerstagmorgen (19.01.2023) mehrere entwendete Gegenstände bei einem 22-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof auffinden. Der syrische Staatsangehörige kam am heutigen Morgen gegen 03:20 Uhr aus einem abgesperrten Bereich am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofes und wurde daraufhin durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei konnten sowohl bei dem jungen Mann als auch in dem Bereich, ...

