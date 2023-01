POL-HI: Sachbeschädigung an Fensterscheibe in 31036 Eime, OT Deinsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Söhlde, OT Nettlingen (bub) - Am 11.01.2023, gegen 13:05 Uhr, ist es auf der B444 zwischen Grasdorf und Nettlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38 -jährige Frau aus Söhlde befuhr mit ihrem Pkw die B444 aus Grasdorf in Richtung Nettlingen. Im Bereich Vorholz durchfuhr sie eine Rechtskurve, in diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Auf der regennassen Fahrbahn ...

