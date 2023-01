POL-HI: FREDEN (dei) Diebstahl von Pkw-Teilen -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 10.01.2023, klingelte ein unbekannter Mann gegen 11:45 Uhr bei einer Seniorin, die in der Hildesheimer Innenstadt wohnt, und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er machte ihr glaubhaft, dass es in dem Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nun ihre Wohnung überprüfen müsse. Die ältere Dame ließ den Mann in ihre Wohnung, wo sie dann ...

