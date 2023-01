Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Wasserwerker erfindet Wasserrohrbruch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 10.01.2023, klingelte ein unbekannter Mann gegen 11:45 Uhr bei einer Seniorin, die in der Hildesheimer Innenstadt wohnt, und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er machte ihr glaubhaft, dass es in dem Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nun ihre Wohnung überprüfen müsse. Die ältere Dame ließ den Mann in ihre Wohnung, wo sie dann zusammen die Küche aufsuchten. Dort drehten sie den Wasserhahn auf und hielten ein Smartphone an eine Heizung. Für einige Minuten war der Unbekannte alleine in der Wohnung unterwegs, da er angeblich das Bad überprüfen wollte. Im Anschluss verabschiedete sich der Mann.

Erst später stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schmuckgestände entwendet wurden.

Den Mann beschrieb sie wie folgt:

-1,80 cm groß

-Alter von ca. 40-45 Jahren

-blonde, kurze Haare

-schmales Gesicht

-grauer Pullover, graue Hose (als Arbeitsbekleidung zu erkennen)

-Akzentfreies Deutsch

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, Tatbegehung oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell