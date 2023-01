POL-HI: Zeugenaufruf zu Körperverletzungsdelikt in Bockenem

Hildesheim (ots) - Am 10.01.2023 wurde der Polizei Alfeld von Schockanrufen durch angebliche Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(kurz: BaFin)berichtet. Der angebliche BaFin-Mitarbeiter gab an, dass die Finanzakte des Angerufenen an ein anderes Unternehmen weitergeleitet worden wäre. Wenn der Angerufene Nachfragen habe, soll dieser bestimmte Tastenkombinationen auf dem Telefon drücken. In ...

