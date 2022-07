Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Thomm (ots)

Am Montag, 11.07.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L151, in Höhe der Auffahrt Thomm, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhren die drei unfallbeteiligten PKW hintereinander die L151 aus Richtung Trier kommend in Richtung Hermeskeil. Aufgrund des langsamen LKW-Verkehrs bremsten zwei der drei PKW aus der Kolonne ab. Der dritte nachfolgende PKW fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf und schob diesen auf den dritten PKW. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei beteiligten PKW entstand Sachschaden. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich. Der Verkehr wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme geregelt und konnte einspurig weiterfließen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, unter der Telefonnummer 06502-9157-10, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell