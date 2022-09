Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Pedelec-Kollision verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer in Bismarck ist am Sonntag, 4. September 2022, eine 71-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau fuhr gemeinsam mit ihrem Mann gegen 18.45 Uhr auf Fahrrädern entlang der Straße Braubauerschaft. Dort kam ihnen auf dem Radweg kurz hinter der Deichstraße ein unbekannter Radfahrer entgegen, der mit der Gelsenkirchenerin kollidierte. Beide Fahrradfahrer stürzten, der Unbekannte rappelte sich auf und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Diese wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer und bittet diesen, sich zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen des Vorfalls. Der Mann ist circa 60 Jahre alt, groß, hat eine stabile Figur und trug zur Unfallzeit einen Schnäuzer, dunkle Sportbekleidung sowie einen Fahrradhelm mit grünem Streifen. Hinweise zu dem Gesuchten bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6226 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

