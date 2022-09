Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Gelsenkirchener Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen-Altstadt, Ebertstraße

Samstag, 03.09.2022 gegen 23:29 Uhr

Nach Angaben eines 61-jährigen Gelsenkircheners habe sich dieser an einem Geldautomaten befunden, als er von fünf oder sechs Jugendlichen umringt und angesprochen worden sei. Die Jugendlichen sollen sich die T-shirts über die Nasen gezogen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Jugendlichen sollen anschließend die getragene Bauchtasche des 61-jährigen mit zwei Bankkarten und Bargeld an sich gerissen haben und in Richtung Hauptstraße geflüchtet sein.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell