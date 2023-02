POL-PDNW: Durch Marihuanageruch aufgefallen

Weisenheim am Berg (ots) - Am Montag gegen 8 Uhr kam es zu einem "Auffahrunfall" in der Bobenheimer Straße. Nach ersten Erkenntnissen musste eine 49 - jährige Autofahrerin verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Der 16 - jährige nachfolgende Mofafahrer erkannte die Situation , auf Grund der tiefstehenden Sonne, zu spät und es kam zum Verkehrsunfall. Der Jugendliche ...

