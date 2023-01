Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mountainbike aus Keller entwendet

Ludwigshafen (ots)

In dem Zeitraum vom 27.01.2023 bis 30.01.2023 wurde ein Mountainbike aus einem Kellerabteil in der Dörrhorststraße entwendet. Das Mountainbike hatte noch ein Wert von 1.050 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

