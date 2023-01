POL-PPRP: Mehrere Autos zerkratzt

Ludwigshafen (ots) - Ein 12-Jähriger überquerte am Donnerstag (30.01.2023), gegen 17 Uhr, die Dürkheimer Straße (K1) und übersah hierbei einen Pkw, der in diesem Moment auf der Straße fuhr. Das Fahrzeug erfasste den Jungen. Glücklicherweise zog sich der 12-Jährige nur Prellungen und Schürfwunden zu. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

