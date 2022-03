Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Presseerklärung StA Arnsberg und KPB Hochsauerlandkreis Versuchtes Tötungsdelikt

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Morgen des 29.03.2022 gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei in einer Wohnung im Arnsberger Stadtteil Bruchhausen gerufen. Bei Eintreffen der Polizei kam eine 48 jährige, männliche Person aus dem Haus gelaufen. Diese Person hatte eine Schnittwunde am Arm. Eine weitere Person, ein 18 jähriger, folgte der ersten Person unmittelbar aus dem Haus. In der Hand hielt der 18 jährige ein Fleischerbeil. Auf Ansprache der Polizisten, er solle stehen bleiben und das Beil fallen lassen, reagierte er vorerst nicht. Die eingesetzten Polizisten mussten einen Warnschuss abgeben. Erst dann ließ der Tatverdächtige das Beil fallen und konnte festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass es in einer Wohnung in dem Haus Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen gegeben hatte. Der 18 jährige nahm ein Messer und stach damit in Richtung des Oberkörpers des Opfers. Dadurch, dass dieser sich wegdrehte, wurde er durch das Messer am Arm verletzt. Der 49 jährige lief aus dem Haus, der Polizei entgegen. Der Tatverdächtige tauschte nun das Messer gegen ein Fleischerbeil und lief dem Opfer hinterher. Der 18 jährige steht unter dem Verdacht, ein versuchtes Tötungsdelikt begangen zu haben. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

