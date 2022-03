POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Unbekannte Täter verschafften sich In der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr Zutritt zu einem Hotelbetrieb in Langscheid, Zum Sorpedamm. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum des Hotels. Dort brachen sie einen Tresor aus der Wand, in dem sich Bargeld befand. In Hachen brachen unbekannte Täter in der Straße Am Lindhövel ...

