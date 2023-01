Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Licht unterwegs und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Weil ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Montag (30.01.2023, 17.30 Uhr) ohne eingeschaltetem Licht unterwegs war und verbotswidrig auf einem Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung fuhr, wurde er von einem 51-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Beide Fahrradfahrer kollidierten daher frontal auf einem Fahrradweg in der Sternstraße. Der 51-Jährige stürzte hierbei und verletzte sich. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter und flüchtete. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

