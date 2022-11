Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hausbrand in Östrum - Eine Person verletzt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH - (jpm) Gegen 10:30 Uhr am heutigen Vormittag kam es im Siedlerweg in Östrum aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand an einem Einfamilienhaus.

Nach ersten Erkenntnissen hat es im Eingangsbereich und im Keller des Hauses gebrannt.

Das Feuer wurde durch 90 ehrenamtliche Retter der Feuerwehr Bad Salzdetfurth und umliegender Ortswehren gelöscht. Zwischenzeitlich wurden Bewohner aus den angrenzenden Häusern evakuiert.

Der 21-jährige Bewohner des brandbetroffenen Hauses wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die genaue Schadenshöhe steht momentan nicht fest.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

