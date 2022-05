POL-HI: Im Einsatz für Vielfalt

Hildesheim (ots) - Sarstedt (pie). In der Tatzeit von Freitag, 13.05.2022 18:00 Uhr, bis Samstag, 14.05.2022 10:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Bruchgraben" in 31157 Sarstedt zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack am Heck eines am Fahrbahnrand geparkten blauen Mercedes. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen ...

