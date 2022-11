Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Duo verletzt Mann durch Schläge - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein 33-jähriger Mann auf dem Hindenburgplatz von zwei unbekannten Tätern durch Schläge im Gesicht verletzt. Die Polizei Hildesheim sucht mögliche Zeugen.

Bisher vorliegenden Informationen zufolge soll sich die Tat am frühen Samstagmorgen, 19.11.2022, gegen 04:40 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt habe der spätere Geschädigte in Begleitung einer Bekannten den Hindenburgplatz in Richtung Küsthardtstraße überquert, als ihnen zwei Männer entgegengekommen seien. Dabei soll es zwischen dem 33-jährigen und den Unbekannten zu einem kurzen Wortwechsel gekommen sein. Hiernach seien die beiden Männer in Richtung Kreuzung Wollenweberstraße / Schuhstraße weitergegangen. Als sich der Geschädigte und seine Bekannte anschließend im Bereich der Unterführung zur Küsthardtstraße aufgehalten hätten, seien die Männer plötzlich zurückgekommen und hätten angefangen, mit Fäusten auf den 33-Jährigen einzuschlagen, bis dieser zu Boden gegangen sei. Die Täter sollen danach über den Hindenburgplatz in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Unbekannten sollen beide etwa 180 cm groß sein. Beide seien dunkel gekleidet gewesen. Einer von ihnen soll einen dunklen Bart haben.

Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell