Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Hammer mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Donnerstagabend (30.01.2023, 20 Uhr) mit einem Hammer insgesamt 12 geparkte Pkw. Die Pkw waren in der Hochfeldstraße und im Hermann-Löns-Weg geparkt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6750 Euro. Der Mann war circa 1,85m bis 1,90m groß, von schlanker Statur und dunkel bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

