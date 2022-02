Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe lenken Opfer gezielt ab - Polizei warnt vor Langfingern

Neuss (ots)

In der Neusser Innenstadt wurden am Montagmittag (14.02.) gleich zwei Seniorinnen Opfer von Taschendieben. Zwischen 12 und 13 Uhr, schlugen die Unbekannten sowohl an der Niederstraße als auch im Bereich Krefelder Straße zu.

In einem Fall näherten sich die Diebe ihrem Opfer in einem Drogeriemarkt und zeigten sich hilfsbereit beim Aufheben eines heruntergefallenen Produkts. Als sich das Paar (ein Mann und eine Frau) anschließend zügig entfernte, bemerkte die Kundin, dass das Geld aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. Die Tatverdächtigen sollen wie folgt ausgesehen haben: Der Mann war von normaler Statur, trug eine Mütze, eine weiße Mund-Nasen-Maske, schwarze Kleidung und hatte schwarze Sportschuhe an. Seine weibliche Begleitung hatte schwarze Haare, war ebenfalls normal gebaut, schwarz gekleidet und trug eine beige Handtasche bei sich.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen, genauso wie im Fall einer weiteren Frau, die an einer Bushaltestelle von einem unbekannten Mann nach dem Fahrplan gefragt wurde und kurz darauf den Verlust ihres Portemonnaies feststellte. In diesem Fall kann der Tatverdächtige nicht näher beschrieben werden.

Auffällig ist, dass beide Damen zuvor Geld bei einem Kreditinstitut abholten und dabei möglicherweise ins Visier der späteren Täter gerieten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy! Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

